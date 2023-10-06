Во Владимирской области за минувшие сутки произошло сразу два смертельных ДТП Сегодня в половине...

Во Владимирской области за минувшие сутки произошло сразу два смертельных ДТПСегодня в половине седьмого утра в Вязниковском районе, у станции Мстера водитель Газели, шестидесятитрёхлетний мужчина въехал в шедший впереди него грузовик Вольво. Водитель микроавтобуса погиб на месте. Вероятно, он заснул за рулем.А в девять вечера накануне на южном объезде погибли еще два человека. Водитель Шкоды Йети, перестраиваясь вправо, на полосу разгона, не заметил фуру. Авто попало под прицеп. Шансов выжить у водителя и пассажира легковушки не было.А во Владимире сегодня утром столкнулись два автобуса и перегородили две полосы. Доброе встало от Химзавода до перекрестка с Суздальским проспектом, многие опоздали на работу.