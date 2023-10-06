Вышедшую на пенсию полицейскую овчарку взял к себе собаковод из Владимира.
- Наша Теам Зильбер...
Вышедшую на пенсию полицейскую овчарку взял к себе собаковод из Владимира.
- Наша Теам Зильбер Вассерфаль Аррива прекрасно чувствует себя в новом доме, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
дело в том, что служебную овчарку, которая после многих лет работы отправилась на заслуженный отдых, забрал в свою семью житель Владимира. В ней уже живет немецкая овчарка, с которой воспитанная Аррива успела подружиться.
Так что теперь семейные прогулки с питомцами на свежем воздухе стали еще веселее!
Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.