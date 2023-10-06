Вышедшую на пенсию полицейскую овчарку взял себе собаковод из Владимира. - Наша Теам Зильбер...

Вышедшую на пенсию полицейскую овчарку взял себе собаковод из Владимира.- Наша Теам Зильбер Вассерфаль Аррива прекрасно чувствует себя в новом доме, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.дело в том, что служебную овчарку, которая после многих лет работы отправилась на заслуженный отдых, забрал в свою семью житель Владимира. В ней уже живет немецкая овчарка, с которой воспитанная Аррива успела подружиться.Так что теперь семейные прогулки с питомцами на свежем воздухе стали еще веселее!Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.