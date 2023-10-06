Задержаны 11 членов международной группировки, которая десятками килограммов производила наркотики...

Задержаны 11 членов международной группировки, которая десятками килограммов производила наркотики во Владимирской области.В целом у них было изъято свыше 58,5 килограмма наркотических средств, сообщает https://mvdmedia.ru/Следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Саратовской и Владимирской областей, а также из Краснодарского края задержаны предполагаемый руководитель и десять участников преступного сообщества, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Группировка состояла не менее чем из четырех территориально и функционально обособленных структурных подразделений, сообщила она. За три последних года в банду вступило не менее 11 активных участников из России и Средней Азии. Однако год назад правоохранители вышли на их след.Мы уже рассказывали, что сначала с 2,9 килограмма героина и 1,2 килограмма метадона взяли семерых подельников.Далее, Петербурге - задержали предполагаемого руководителя одного из низовых "отрядов". За обшивкой стены арендованного им гаража хранилось свыше 3,7 килограмма высококонцентрированного героина. Затем в Москве, при перевозке "товара" схвачен еще один из злоумышленников, у которого дома нашли 3,7 килограмма метадона.Свою роль в разоблачении группировки сыграл департамент кибербезопасности ПАО Сбербанк, обметили в МВД. При изучении сведений о движении средств на счетах фигурантов, было сделан вывод о существовании разветвленной сети наркокурьеров и наркосбытчиков.Далее при перевозке героина массой свыше 2,5 килограмма и около 100 граммов метадона был задержан еще один подозреваемый. В подвале арендованного им гаража (внутри полых досок) обнаружили свыше 14 кг героина. А внутри газового баллона хранилось почти 30 кг гашиша. Плюс более 180 граммов опия, 7,5 грамма метамфетамина и 5,4 грамма тетрагидроканнабинола, проинформировала Ирина Волк.«Следователем Следственного Департамента МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ в отношении предполагаемого руководителя и 10 участников преступного сообщества. Фигуранты заключены под стражу.Установлено не менее 14 противоправных деяний задержанных, Все они объединены в одно уголовное дело, расследование которого продолжается.Фото: пресс-служба МВД России.