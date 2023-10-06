В СМИ курсирует информация об онкологии у Николая Дроздова. Близкие ведущего расставили точки над i.

В СМИ курсирует информация об онкологии у Николая Дроздова. Близкие ведущего расставили точки над i.Светская хроника тиражирует данные о том, что у Николая Дроздова диагностировано онкологическое заболевание. Ведущему и его близким пришлось внести ясность, чтобы люди не верили инсинуациям вокруг личности звезды.Сначала тревожные данные опровергла супруга Николая Дроздова. Она сообщила, что Николай Николаевич рядом."Вы что-то хотели ему сказать? Он здесь и все слава богу", — цитирует Татьяну Петровну Пятый канал. Также на общественный резонанс отреагировала и дочь бессменного ведущего программы "В мире животных". Она удивилась, откуда пошли подобные слухи."Кто такое придумал вообще? Они врут. Кто такое мог сказать? Они не пишут, откуда такие сведения? Безобразие", — возмутилась Елена. Она отметила, что отца уже много раз "хоронили" светские обозреватели. При этом Николай Дроздов дома и с ним все в порядке.К слову, Николай Николаевич и сам, мягко говоря, не рад происходящему. При общении с журналистами на фоне были слышны его просьбы к супруге больше не отвечать на глупые звонки.Позже ведущий и вовсе дал волю эмоциям. Дроздов назвал мерзавцами тех, кто распространяет новости о его раке.