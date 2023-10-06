В Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) с начала года выдано 13,3 тыс. автокредитов на сумму 15,5 млрд рублей.

В Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) с начала года выдано 13,3 тыс. автокредитов на сумму 15,5 млрд рублей. По объему выдач это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год, и на 43% больше, чем за 2021 год. В этом году спрос на кредиты для покупки транспортах средств неуклонно рос. Максимального значения - 2,9 млрд рублей – достиг в августе. В сентябре продажи почти в 3 раза превысили январский показатель по объему выдач и в 2,8 раз по количеству кредитов. Такова статистика банка ВТБ.В целом с начала года российские заемщики взяли на покупку автомобилей в различных финансовых организациях 1 трлн рублей. Это на 40% превышает итоги всего прошлого года и на 20% - сопоставимого периода 2021 года. Основным спросом пользуются авто с пробегом. Это связано с сохраняющимся дефицитом новых автомобилей и тем, что подержанные машины можно приобрести по более демократичным ценам.«В этом году российский рынок автокредитования растет очень высокими темпами, на что влияет реализация отложенного спроса и восстановление авторынка. Дополнительным фактором стал рост ключевой ставки, который отражается на стоимости заемных средств», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.Несмотря на ужесточение процентной политики регулятора специалисты прогнозируют рекордные выдачи займов на транспорт до конца года В сентябре-декабре продажи автокредитов могут достичь 500 млрд рублей, составив треть годового объема. Во многом этот уровень будет обеспечен ростом среднего чека на фоне продолжающейся корректировки цен на машины. По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат – 1,5 трлн рублей. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков.