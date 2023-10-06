Жители деревни Нестерково Камешковского района собрали посылку для наших бойцов в зоне СВО.
Крупы,...
Жители деревни Нестерково Камешковского района собрали посылку для наших бойцов в зоне СВО.
Крупы, вермишель, чай, кофе, конфеты, мелочи для души, а также вещи первой необходимости - медикаменты и перевязочные наборы. Один из жителей деревни сейчас тоже борется за победу на фронте, с гордостью рассказала староста.
- Благодарим вас за ваш труд, за вашу тяжёлую ратную работу. И надеемся, что все будет прекрасно, что вы все вернётесь домой с победой.