Жители деревни Нестерково Камешковского района собрали посылку для наших бойцов в зоне СВО. Крупы,...

Жители деревни Нестерково Камешковского района собрали посылку для наших бойцов в зоне СВО.Крупы, вермишель, чай, кофе, конфеты, мелочи для души, а также вещи первой необходимости - медикаменты и перевязочные наборы. Один из жителей деревни сейчас тоже борется за победу на фронте, с гордостью рассказала староста.- Благодарим вас за ваш труд, за вашу тяжёлую ратную работу. И надеемся, что все будет прекрасно, что вы все вернётесь домой с победой.