Перед судом предстанет 29-летний житель Муромского района.

Перед судом предстанет 29-летний житель Муромского района. Мужчину обвиняют в серии велосипедных краж. Об этом сообщила пресс-служба .Правоохранители установили, что подозреваемый с мая по август 2023 года украл 9 велосипедов общей стоимостью свыше 100 тыс. рублей. Мужчина похищал двухколёсный транспорт с придомовых территорий и даже из подъездов. Четыре велосипеда стражи порядка изъяли, а остальные гражданин успел продать.Уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд. В ведомстве отмечают, что ранее обвиняемого уже привлекали к ответственности за совершение имущественных преступлений.