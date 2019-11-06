Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Волошина Владимира Васильевича, 1979 года рождения...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Волошина Владимира Васильевича, 1979 года рождения, проживающего в поселении Рязановское Новой Москвы, который 26 октября текущего года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, темно-русые.Особые приметы: отсутствует верхняя фаланга указательного пальца правой руки, шрам от операции по удалению аппендицита, шрам на подбородке, шрам на правой брови.Был одет: кожаная куртка коричневого цвета, синие джинсы, толстовка темно-зеленого цвета, кроссовки серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79