Картину представил актёр театра и кино, исполнитель одной из главных ролей, Дмитрий Лысенков.

На два дня раньше общероссийской премьеры. Владимирские зрители первыми оценили отечественный мистический триллер "ДЕВЯТАЯ". Картину представил актёр театра и кино, исполнитель одной из главных ролей, Дмитрий Лысенков.Актёр признался: работать в дуэте с Евгением Цыгановым было очень комфортно. По его словам, в герое многое от него самого, а Петербург для него всегда был родным городом. Именно в нем разворачиваются события. Время действия - конец 19 столетия. Город был охвачен массовым увлечением оккультизмом и эзотерикой. Расследованием занимается следователь Ростов, вместе со своим помощником Ганиным, его и играет Дмитрий ЛысенкОв. Владимирцы смогли задать актеру вопросы, взять автограф, сделать сэлфи. Просмотр фильма "Девятая" состоялся в новом зале "Киномакса"- "премьер". Он рассчитан на 300 мест.Юлия Гордеева, менеджер по рекламе и PR киноцентра "Киномакс-Буревестник": "Фильм российского кинопроизводства, очень интересно посмотреть снова и снова, что наша киноиндустрия на что способна. И в этот раз, видимо, способна удивить оригинальной историей, которую мы увидим на большом экране. В данном случае эту историю о России 19 века рассказывает сам герой."