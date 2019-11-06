6 ноября 1967 года на площади Победы на проспекте Ленина был торжественно заложен мемориал Победы.

6 ноября 1967 года на площади Победы на проспекте Ленина был торжественно заложен мемориал Победы.К 30-летию Победы в 1975 году впечатляющий мемориал с Вечным огнем был открыт. Тогда еще без трех скульптур (они появились в 1985 году, к 40-летию Победы). В итоге на центральной улице город получил солидный знак памяти о павших на войне, достойное место для парадов и праздников. К сожалению, ради этого пришлось снести Казанскую церковь XVIII века, в которой венчался Герцен. А также сильно потревожить кости погребенных на старом кладбище Ямской слободы, которое было стерто с лица земли."Радио России-Владимир"