Профессора Московского государственного университета геодезии и картографии, которому 90 лет, признали виновным в незаконном хранении конопли. По словам мужчины, он этой коноплей кормил ..

Профессора Московского государственного университета геодезии и картографии, которому 90 лет, признали виновным в незаконном хранении конопли. По словам мужчины, он этой коноплей кормил рыб.Суд приговорил пенсионера к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Профессор пояснил, что он посадил коноплю на своем участке в селе Большие Можары в Рязанской области еще несколько десятков лет назад и на нее ловил рыбу, смешивая конопляные семечки с геркулесовой кашей, передает .Подсудимый полностью признал свою вину. Он также отметил, что совсем не думал использовать коноплю как наркотик.