Не так давно стало известно, что украинская певица Maruv победила на премии MTV Russia Music Awards. Разумеется, украинские СМИ не могли оставить без внимания тот факт, что девушка вышла на сцену якобы от России. Продюсер Иосиф Пригожин высказался о ситуации.

Не так давно стало известно, что украинская певица Maruv победила на премии MTV Russia Music Awards. Разумеется, украинские СМИ не могли оставить без внимания тот факт, что девушка вышла на сцену якобы от России. Продюсер Иосиф Пригожин высказался о ситуации.Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) уже подвергалась ранее нападкам СМИ. Из-за любви россиян к ее творчеству артистку регулярно критиковали, однако стойкая певица все же продолжает гастролировать с выступлениями по нашей необъятной родине. Тем не менее, после выигрыша премии журналисты Незалежной поспешили устроить скандал с главным тезисом: "Чемодан, вокзал, Россия".Впрочем, у Анны нашлись защитники в лице представителей отечественного шоу-бизнеса. Продюсер Иосиф Пригожин так перевозбудился из-за раздутого конфликта, что не сдержался и прокомментировал ситуацию. По его словам, нет никакой разницы между тем, кого представляла Maruv на церемонии. Гораздо важнее ее музыкальный талант."Они молодцы! В этом коллективе мне нравится все. Они вне политики. Награда заслуженна, и ведут себя они в музыке достойно. Я говорю о стиле, если хотите – об архитектуре этого коллектива. Я всегда смотрю и слушаю их с удовольствием. А знаете, почему именно Maruv дали премию в Европе от России? Да потому, что европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Для них мы все на одно лицо. Потому что мы – Русский мир", – слова знаменитости ФАН.Он также прокомментировал саму ситуацию со скандалом. По словам Пригожина, раздувать шумиху в прессе было совершенно неуместно.Это полный беспредел! Концертным директорам и продюсерам приходится оправдываться за успех артиста! Зачем так опускать людей!? Когда же они перестанут завидовать чужим успехам!? Все только считают чужие деньги!Учитесь зарабатывать, а не завидовать! Я имею право об этом говорить потому, что я пришел к успеху из самых низов. Я прошел очень тяжелый путь. А эта гопота еще гавкает! Берите пример с успешных людей, а не пытайтесь опускать их на свой уровень!", – подытожил Иосиф.