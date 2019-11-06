Заявку нужно подать до 1 декабря
В Администрации Владимирской области ищут кандидата на должность директора Департамента промышленности, который появится в ближайшее время. Желающие занять должность должны подать заявку до 1 декабря.
Кандидаты должны иметь высшее образование, а также стаж государственной службы или стаж работы по специальности не менее 4-х лет. Вот полный список необходимых для устройства на работу качеств:
Знание основных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы формирования и реализации государственной промышленной, инновационной и научно-технической политики Российской Федерации и Владимирской области, а также совершенствования управления промышленным комплексом региона.Знание структуры промышленности Владимирской области, а также ситуации в других взаимосвязанных отраслевых комплексах, занимающих ведущие позиции в экономике региона и обеспечивающих его социально-экономическое развитие.Понимание особенностей и специфики производства на промышленных предприятиях региона.Опыт успешной коммуникации с руководством основных промышленных предприятий Владимирской области и других регионов.Понимание стратегии развития промышленного комплекса Владимирской области в целом: отраслевых стратегий, стратегий государственных корпораций и крупных промышленных предприятий.Понимание внешних и внутренних факторов (вызовов и угроз, ограничений, рисков и возможностей) при реализации промышленной политики Владимирской области.Знание механизмов/инструментов финансирования промышленного комплекса Владимирской области (фонды, госпрограммы, внебюджет).Знание основных механизмов/инструментов (в том числе антикризисных) повышения конкурентноспособности отечественных региональных предприятий на российском рынке, исходя из имеющихся внешних ограничений и необходимости обеспечения долгосрочных внутренних потребностей экономики Российской Федерации и региона.
Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, необходимо предоставить:
Заявление на обработку персональных данных.Заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии.Копию паспорта или заменяющего его документа.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы.
Подать заявку можно в комитет государственной и муниципальной службы администрации области, либо на адрес электронной почты [email protected]
до 1 декабря.