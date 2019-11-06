Судебные разбирательства между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко относительно раздела имущества продолжаются. Как подсчитали репортеры, юмористка пытается отнять у бывшего мужа ценные предметы и недвижимость на полтора миллиарда рублей.

Судебные разбирательства между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко относительно раздела имущества продолжаются. Как подсчитали репортеры, юмористка пытается отнять у бывшего мужа ценные предметы и недвижимость на полтора миллиарда рублей.30 Авг 2019 в 1:37 PDTМатериал дополняется