Судебные разбирательства между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко относительно раздела имущества продолжаются. Как подсчитали репортеры, юмористка пытается отнять у бывшего мужа ценные предметы и недвижимость на полтора миллиарда рублей.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-11-2019-advokat-petrosyana-otkrovenno-o-kovarstve-stepanenko.html" target="_blank">Адвокат Петросяна откровенно о коварстве Степаненко</a> - Судебные разбирательства между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко относительно раздела имущества продолжаются. Как подсчитали репортеры, юмористка пытается отнять у бывшего мужа ценные предметы и недвижимость на полтора миллиарда рублей.
[url=https://33live.ru/novosti/06-11-2019-advokat-petrosyana-otkrovenno-o-kovarstve-stepanenko.html]Адвокат Петросяна откровенно о коварстве Степаненко[/url] - Судебные разбирательства между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко относительно раздела имущества продолжаются. Как подсчитали репортеры, юмористка пытается отнять у бывшего мужа ценные предметы и недвижимость на полтора миллиарда рублей.