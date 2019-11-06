Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут интегрированы в Московские центральные диаметры и начнут отправляться из Одинцова. Дорога займет полтора часа. По оценкам компании, удлинение маршрута позволит увеличить количество пассажиров на этом направлении миллиона человек.

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут интегрированы в Московские центральные диаметры и начнут отправляться из Одинцова. Об этом газете "Ведомости" рассказала генеральный директор компании "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева.По ее словам, уже с июля два-три раза в день аэроэкспрессы отправляются из Одинцова. Пока в тестовом режиме. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть.Аэроэкспрессы будут следовать со всеми остановками в режиме МЦД — Сколково, Тестовская и так далее. На Белорусском вокзале остановка будет длиться две минуты: этого достаточно, чтобы пассажиры с багажом сели в поезд. Далее состав остановится на Савеловском вокзале и на Окружной.От Одинцова до Шереметьева аэроэкспресс идет 90 минут, от Белорусского вокзала – 35 минут. Сейчас график движения находится в разработке. По оценкам компании, удлинение маршрута позволит увеличить количество пассажиров до миллиона человек.