Это проекты в Сысерти, Воронеже, Москве и других городах России.

Архитектор или супергеройНедавно глава Минстроя РФ Владимир Якушев предложил усилить статус архитекторов в строительном процессе и вернуть им право на авторский надзор за реализацией проекта. По его словам, в последнее время этому направлению уделялось мало внимания. Но сейчас "мы прекрасно понимаем, что без креативных ребят и их идей наш нацпроект мы не поднимем на высокий уровень". Важнейшей составляющей в этом процессе является образование.Архитектор сегодня – это не только автор, но и агент изменений в городе. Те архитекторы, которые хотят влиять на развитие городского пространства, должны обладать комплексным набором знаний и навыков, отмечает куратор программы Архитекторы. рф Александра Чечёткина.Сегодня архитектору важна знать суть предмета через теорию, владеть мировыми кейсами, при этом понимать российский контекст. Также, с одной стороны, необходимо уметь мыслить концептуально, с другой - работать в команде. Помимо этого, важно понимать главные смыслы смежных дисциплин, быть финансово и юридически грамотным. И что не менее важно - уметь выстраивать диалог с горожанами. Поэтому профессия архитектора сегодня становится мультидисциплинарной, и в чем-то напоминает супергеройскую.Программа Архитекторы.рф направлена на развитие и совершенствование этих качеств. Она состоит из четырех модулей, во время которых участники развивают свой проект. Помогают им российские и иностранные эксперты - звезды архитектуры, урбанистики и смежных дисциплин. Два модуля проводятся в Москве, один – за границей, и еще один – в регионах России. Повышение квалификации участников – это далеко не все. Цель программы - создание активного профессионального сообщества по всей стране."Мы с радостью наблюдаем за тем, как выпускники первого потока активно взаимодействуют и советуются друг с другом при решении задач в своих городах и регионах. Второй поток расширит географию и усилит это сообщество новыми активными и не безразличными к судьбе своих городов архитекторами", - отмечает куратор программы.Чтобы стать участником программы, нужно пройти строгий отбор: конкурс 10 на место. В начале октября закончился прием заявок, сейчас жюри отбирает финалистов, которые станут участниками программы 2019/20. Участие в программе бесплатное. Редакция 33Live.Ru Недвижимость вместе с организаторами публикует несколько историй участников программы о том, как их проекты меняют российские города.Ведущий архитектор компании "Простор" (Ульяновск), Кирилл Артамонов:Программа Архитекторы.рф, в которой мне посчастливилось принять участие - мощный образовательный инструмент. Благодаря ей в регионах возможна трансляция современных подходов проектирования. Это драйвер, который дает вдохновение и позволяет выбрать вектор для дальнейшего развития. Еще это - возможность поучиться у ведущих мировых специалистов, посмотреть мир и показать себя.Лично для меня программа открыла целое сообщество профессионалов, друзей из всех уголков нашей необъятной страны, с которыми "24 на 7" можно обсуждать любые вопросы, придумывать решения, спрашивать экспертное мнение, совет и делиться опытом, провалами и успехами.Благодаря Архитокторам.рф нам удалось обратить внимание на одну из главных градостроительных проблем Ульяновска. Речь идет о попытке восстановить целостность городской ткани с помощью открытия заблокированных (перекрытых забором Суворовского училища) исторических улиц. Сейчас это мешает свободному перемещению по центру города и противоречит не только принципам формирования комфортного пространства, но и градостроительным документам, которые мы тщательно изучили. В связи с этим огромный участок (более 6 га) выключен из общественной жизни. Это, конечно же, сказывается на качестве среды всего города. И таких заблокированных территорий в нашем и других городах очень много. Мы надеемся, что в ближайшее время найдем пути решения.Вообще, наша компания существует более 10 лет. За это время мы спроектировали множество жилых кварталы не только в родном Ульяновске, но и в других регионах. Сейчас мы активно занимаемся разработкой общественных и промышленных сооружений. Например, в рамках программы "Комфортная среда" благоустраиваем площадь Ленина в поселке Кузоватово, Аллею учителя и парк Молодежный в Димитровграде. Именно в рамках этой программы мы учимся ведению диалога с жителями для создания более качественного, живого и полезного пространстваПоэтому еще одно важное для нас направление – просветительская и образовательная работа. Мы активно участвуем в городской жизни, стараясь влиять на изменения нашей среды, прививать вкус и формировать запрос на качество.Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков:Я руковожу департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области. Наша основная задача - создавать качественную городскую среду и условия для реализации лучших архитектурных проектов. Мы решаем ее с помощью разработки нормативной и методической документации, организации архитектурных конкурсов. Также мы пошагово сопровождаем проекты, которые разрабатываются на муниципальном уровне для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Помимо этого, мы постоянно проводим ворк-шопы и мастер-классы.В октябре мы запустили всероссийский конкурс на разработку концепции развития Петровской набережной в Воронеже. С этим проектом мы связываем свои ближайшие планы и рассчитываем на реальное обновление одной из самых значимых территорий центра региона.По роду своей работы мы сопричастны всем изменениям по благоустройству, которые происходят в населенных пунктах. Удачная реализация качественного проекта – вдохновляет, неудачная – заставляет работать над ошибками, искать новые пути решения, чтобы избежать неудач.В прошлом году у Воронежа появилась прекрасно благоустроенная территория – Советская площадь. Толика участия департамента архитектуры и градостроительства есть и в этом объекте. Советская площадь – прямое доказательство того, что окружающая действительность готова и способна меняться. Считаем себя зачинщиками и соучастниками таких перемен.На мой взгляд, программа Архитекторы.рф дает вдохновение и возможность оказаться в кругу единомышленников и быть в процессе непрерывного образования. Это вселяет веру в себя и в свое дело. Кроме того, сегодня это единственный проект, который способен пробудить интерес к работе в органах архитектуры. С учетом всеобщего кадрового дефицита в отрасли, это очень и очень важно.Руководитель отдела концепций в ПБ "Р1" (Екатеринбург), Евгений Волков:Сейчас мое основное место работы – руководитель отдела концепций в проектном бюро "Р1" в Екатеринбурге. Это крупное бюро, которое занимается проектированием жилых комплексов и общественных зданий. Также я принимал участие в разработке концепции благоустройства набережной Исети. Среди значимых для меня работ – проектирование гостинично-офисного комплекса в Нижневартовске на берегу Оби и образовательного кластера в Екатеринбурге.Еще я веду общественную архитектурную деятельность, участвую в арх-группе PODELNIKI. Самый известный наш проект - "Белая башня". Мы взяли в пользование заброшенную конструктивистскую водонапорную башню на Уралмаше в Екатеринбурге и постепенно, путем субботников и консерваций, приводим ее в порядок.В проекте "Новая жизнь старого завода в Сысерти" я выступил в качестве архитектора-коммуникатора. Я инициировал летний воркшоп, связав таким образом между собой администрацию Сысерти и Ре-Школу. Это во многом стало возможным благодаря Архитекторы.рф, потому что в рамках программы нужно было представить выпускной проект для своего региона. Я решил, что это должна быть инициатива в Сысерти. В этом городе есть все, что составляет уральскую идентичность или горнозаводскую цивилизацию, как мы ее называем. И в архитектурном плане тоже: есть ряд пространств, каждое из которых имеет свою архитектурную доминанту.Старый сысертский завод Турчаниновых-Соломирских давно заброшен, несмотря на статус памятника федерального значения. Однако Сысерть, будучи пригородом Екатеринбурга, считается уральской "Рублевкой", и здесь есть спрос на современную качественную рекреацию. Кроме того, здесь сложилось сообщество, готовое создавать и поддерживать новую жизнь города.Основная трудность в работе архитектора – это риск не найти финансирование. Однако в этом проекте такой проблемы не возникло, так как мне посчастливилось работать с очень мотивированными и инициативными людьми.Мне действительно кажется, что моя архитектурная деятельность меняет российскую действительность. Программа Архитекторы.рф дала мне множество полезных навыков коммуникации, но главное – это ощущение контекста, актуальности и веру в собственные силы.На мой взгляд, главная цель программы - создать новых лидеров и архитекторов, которые не просто будут выполнять то, что им говорят, а формировать повестку. То есть - публично говорить о том, что хорошо для города, а что плохо. Это дает возможность менять российские города и продвигать собственные инициативы. Проект в Сысерти тому доказательство, и, если он получит дальнейшую жизнь, то это безусловно изменит облик города.Архитектор, сооснователь бюро Archifellows (Москва), выпускник Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" Родион Еремеев:Основным видом деятельности нашего бюро можно назвать проектирование современных рабочих пространств формата 2.0, в частности – коворкингов. За это время мы сделали более 100 тыс кв м планировочных решений для пространств по всей Москве. Мы уже построили три, а до конца года открываем еще пять новых коворкингов. К 2021 году в Калининграде мы реализуем очень интересный и сложный проект офиса-коворкинга.Для новых задач мы адаптировали самые разные здания: советские детские сады, гостиницы, доходные дома и даже бывший офис Бориса Ельцина. Мне хочется думать, что через переосмысление функций заброшенных зданий мы даём им второй шанс, почти как в дикой природе — спасаем от истребления. Многие исторические постройки не являются памятниками архитектуры, но город учитывает наш взгляд на потенциал этих зданий.Современный мир динамичен, и людям нужна не только комфортная городская, но и рабочая среда, так как это неразрывно связанные друг с другом вещи. Запрос современных работников на среду для работы сильно изменился по сравнению с тем, что было хотя бы 10 лет назад. Рабочее место – это больше не просто стул и стол, а место социализации и эффективной деятельности без стресса.Я думаю, что наша работа влияет как минимум на московскую действительность. Наши проекты демонстрируют, что в современных городах не обязательно возводить новые стекляшки, а можно успешно перезапускать под запросы нового время уже существующие площади, создавая новые центры городской жизни.