В Сети появилось провокационное фото бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Аманды Нуньес. Собственно, она сама и опубликовала кадр на своей странице в Твиттере.

В Сети появилось провокационное фото бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Аманды Нуньес. Собственно, она сама и опубликовала кадр на своей странице в Твиттере.На снимке девушка предстала полностью обнаженной. Пикантные места она прикрыла двумя чемпионскими поясами UFC. Видно, что спортсменка явно гордится собой, ведь на ее лице сияет счастливая улыбка."Это официальное фото. Я полуголая и справилась с этим", – заявила звезда.Фолловеров смелый поступок Нуньес очень впечатлил. Более того, они не могли скрыть своего восторга, увидев фигуру бойца. "Это лучшее спортивное фото за 2019 год", "Я влюбился. Ты настоящая королева воинов", – восхищались поклонники."Твоя девушка – счастливица. Ты потрясающе красивая женщина!", – заявил обожатель.К слову, Аманда – открытая лесбиянка. Своими гомосексуальными предпочтениями она, скорее, гордится и решительно выставляет их напоказ. Так, в августе прошлого года она объявила о помолвке с Ниной Ансарофф, которая тоже занимается смешанными единоборствами (MMA).Отметим, Нуньес – чемпионка UFC в двух весовых категориях. Всего в активе спортсменки 22 поединка, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения. В июле этого года на турнире UFC 239 бразильская чемпионка нокаутировала американку Холли Холм.Напомним, месяц назад боец накинулась нароссийское издание RT. Они опубликовали материал о трансгендерах в женских видах спорта. При этом в качестве иллюстрации к выступлению бывших мужчин в соревнованиях среди женщин они прикрепили кадры с участием Аманды."Какого черта! Был бы у меня пенис с рождения, мне бы не пришлось так страдать ради того, чтобы у нас с моей девушкой был ребенок", – заявила взбешенная спортсменка.