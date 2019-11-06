В столичном аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет Boeing 777, летевший в Доминиканскую Республику. После взлета была обнаружена течь масла в одном из двигателей. Самолет благополучно приземлился. На его борту находились 488 человек.

В столичном аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет Boeing 777.Рейс 7571 вылетел из Москвы в Пунта-Кана (Доминиканская Республика). Вскоре после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей.Командир принял решение о возвращении в аэропорт. Самолет благополучно приземлился. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на борту воздушного судна находились 488 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.Обстоятельства инцидента выясняются. По информации ТАСС, после взлета была обнаружена течь масла в одном из двигателей.