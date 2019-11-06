В Казани завершился 26-й международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества Восточная сказка. В нем приняли участие более тысячи участников из 20 регионов России и Израиля. Юные дарования соревновались в вокале, хореографии, театральном и цирковом искусстве, а также художественном творчестве.

В Казани завершился 26-й международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Восточная сказка". В нем приняли участие более тысячи участников из 20 регионов России и Израиля. Юные дарования соревновались в вокале, хореографии, театральном и цирковом искусстве, а также художественном творчестве.Из столицы Татарстана с самой высокой наградой вернулся детский образцовый хореографический ансамбль народного танца "Орленок" ярославского городского Дворца пионеров. Ребята представили четыре номера, сообщает "Вести Ярославль". По итогам конкурса ярославскую плясовую средней группы ансамбля жюри оценило дипломом первой степени. Гран-при фестиваля удостоилась постановка старшей группы по мотивам русских народных танцев.В качестве приза "Орленок" получил сертификат на участие в следующем испытании — фестивале "Голоса Победы". Он состоится в мае 2020 года в Волгограде. Ребята уже настраиваются на новые достижения.