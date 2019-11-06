Среди них 61 тысяча – дети

К 5 ноября более 300 тысяч жителей региона вакцинировались от гриппа. Среди них 61 тысяча – дети. Прививочная кампания продлится до начала подъема заболеваемости, сообщают в Белом доме.Владимирские эпидемиологи настоятельно рекомендуют детям и взрослым проходить ежегодную иммунизацию против гриппа. Защитный эффект наступает через 2-3 недели и сохраняется в течение года.Во Владимирской области вакцинация проводится современными отечественными вакцинами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс». Они имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в детских садах и школах с согласия родителей.