Накануне, 5 ноября, был день рождения Ксении Собчак. Наблюдательные фанаты среди множества поздравлений не нашли добрых слов от ее бывшего мужа, актера Максима Виторгана.

Накануне, 5 ноября, был день рождения Ксении Собчак. Наблюдательные фанаты среди множества поздравлений не нашли добрых слов от ее бывшего мужа, актера Максима Виторгана.Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Первым ее поздравил муж, режиссер Константин Богомолов. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" он опубликовал фотографии любимой супруги и написал: "Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения". Ксения Собчак ответила: "Спасибо, мое солнце".Материал дополняется