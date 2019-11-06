С 6 ноября в должность начальником государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области вступил Михаил Иванов

С 6 ноября начальником государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области назначен Михаил Иванов.Михаил Эдуардович родился в Москве в 1974 году. Закончил Московский институт коммунального хозяйства, получил квалификацию инженера-градостроителя. На разных должностях работал в государственном музее-заповеднике «Царицыно», в департаменте культурного наследия Москвы, сообщает пресс-служба администрации области.Напомним, 5 сентября пост начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия который занимал эту должность последние 10 лет.