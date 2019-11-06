6 ноября, в 17.05 на частоте 103.9 FM. Телефон прямого эфира 35 31 33.

Правительство России опубликовало индекс качества жизни российских городов. Городская среда оценивалась по 36 показателям, разделенным на 6 больших групп: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая нфраструктура и общегородское пространство. Владимир набрал 180 баллов и оказался в середине рейтинга. Нельзя сказать, что это плохо, но и хвастаться нам тоже нечем.Что вам не нравится во Владимире? Обсудим в прямом эфире программы "Горячая среда с Романом Немовым" на Маяке сегодня, 6 ноября, в 17.05 на частоте 103 и 9 FM. Телефон прямого эфира 35 31 33.