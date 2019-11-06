Андрей Малахов рассказал, что не общается с Дмитрием Борисовым. Коллега по цеху поступил некрасиво по отношению к телеведущему.

Андрей Малахов рассказал, что не общается с ДмитриемБорисовым. Коллега по цеху поступил некрасиво по отношению к телеведущему.По словам Малахова, до своего ухода с Первого канала, где вел ток-шоу "Пусть говорят", онтесно общался с Борисовым. Андрей считал Дмитрия телевизионным младшим братом.Шоумен видел, что у молодого коллеги очень большие перспективы. В итоге Андрею буквально плюнули в душу."И когда я понял, что он должен меня заменить, а он мне проэто даже не сказал, то это было как-то… Я об этом узнал из эфира практически", -признался телеведущий.Сегодня шоумен пытается понять причины такого поступка Борисова.Андрей зла на коллегу не держит, однако в спортзал, где они оба занимались,ходить перестал. С тех пор экс-приятели виделись только дважды: на празднованииМасленицы и в аэропорту – звезды случайно встретились в зале ожидания."Он делает то, что он может в той ситуации, в которой оннаходится. Я с ним не общаюсь, но, как я чувствую человека через экран, мнекажется, он скучает по новостям, где он был невероятно хорош. Мне кажется, этоего стихия: новости, ведение, комментарии событий", – поделился вэфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".После телеведущий подчеркнул, что Борисов также занимается продюсированиемнескольких каналов, которые входят в сетку вещания Первого. такжеподчеркнул, что, когда он работал на "главной кнопке страны", дополнительныепроекты ему брать запрещали.