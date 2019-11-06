Андрей Малахов рассказал, что не общается с Дмитрием
Борисовым. Коллега по цеху поступил некрасиво по отношению к телеведущему.
Андрей Малахов рассказал, что не общается с Дмитрием
Борисовым. Коллега по цеху поступил некрасиво по отношению к телеведущему.
По словам Малахова, до своего ухода с Первого канала, где вел ток-шоу "Пусть говорят", он
тесно общался с Борисовым. Андрей считал Дмитрия телевизионным младшим братом.
Шоумен видел, что у молодого коллеги очень большие перспективы. В итоге Андрею буквально плюнули в душу.
"И когда я понял, что он должен меня заменить, а он мне про
это даже не сказал, то это было как-то… Я об этом узнал из эфира практически", -
признался телеведущий.
Сегодня шоумен пытается понять причины такого поступка Борисова.
Андрей зла на коллегу не держит, однако в спортзал, где они оба занимались,
ходить перестал. С тех пор экс-приятели виделись только дважды: на праздновании
Масленицы и в аэропорту – звезды случайно встретились в зале ожидания.
"Он делает то, что он может в той ситуации, в которой он
находится. Я с ним не общаюсь, но, как я чувствую человека через экран, мне
кажется, он скучает по новостям, где он был невероятно хорош. Мне кажется, это
его стихия: новости, ведение, комментарии событий", – поделился в
эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".
После телеведущий подчеркнул, что Борисов также занимается продюсированием
нескольких каналов, которые входят в сетку вещания Первого. также
подчеркнул, что, когда он работал на "главной кнопке страны", дополнительные
проекты ему брать запрещали.