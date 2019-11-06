Воспитанник коррекционного интерната рассказал о том, как воспитатели заставляли делиться едой. И уже намного позже он узнал, что поставили липовый диагноз – олигофрения. Как передает ..

Воспитанник коррекционного интерната рассказал о том, как воспитатели заставляли делиться едой. И уже намного позже он узнал, что поставили липовый диагноз – олигофрения.Как передает ,25-летний Александр Смольников живет в Челябинске, работает на фабрике. Занимается благоустройством района на общественных началах. Он признался, что за малейшую провинность педагоги выводили за дверь и вдавливали свой ноготь в палец или пугали, что будут колоть иголками.По его словам, ребята должны были отдавать шесть котлет и все остальные мясные блюда воспитателям.Оспорить определение его в интернат для умственно отсталых у Александра не получилось. Верховный суд отказал в рассмотрении дела.