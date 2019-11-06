С среду, 6 ноября, утром в Курской области на трассе Щигры - Колпна в результате столкновения автомашины Audi с КамАЗом погибли пять человек.

С среду, 6 ноября, утром в Курской области на трассе Щигры — Колпна в результате столкновения автомашины Audi с "КамАЗом" погибли пять человек.По предварительным данным, причиной гибели людей стало лобовое столкновение двух автомашин. Все жертвы трагедии находились в легковой машине, передает ТАСС.В настоящее время движение транспорта по трассе приостановлено.