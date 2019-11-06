Женщина перевела мошенникам 744 тысячи рублей.

Муромлянка перевела мошенникам 744 тысячи рублей. Сделала она это для того, чтобы... вернуть 630 тысяч, которые у неё выманили ещё в 2013 году. Женщине позвонили и предложили помочь с возвращением той суммы. Доверчивая муромлянка взяла кредит в банке и отправила злоумышленникам новую сумму. Естественно, что никакие деньги ей никто возвращать не собирался. Теперь пропажей в общей сложности полутора миллионов рублей занимается полиция."Радио России-Владимир"