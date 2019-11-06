Уголовное дело завели в отношении двух девушек, которые похитили ростовую металлическую фигуру звезды российского футбола Артема Дзюбы. Он украшал въезд во двор дома 11 на ул. Генерала ..

Уголовное дело завели в отношении двух девушек, которые похитили ростовую металлическую фигуру звезды российского футбола Артема Дзюбы. Он украшал въезд во двор дома 11 на ул. Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики.Как передает , санкции статьи "Кража" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Общая сумма ущерба, по оценке экспертов, составила более 27 тысяч рублей.Девушки раскаиваются в своем поступке и записали видеообращение к Дзюбе, в котором просят помочь им "морально и физически". По их словам, они просто хотели похулиганить и завести хоть какого-нибудь мужчину в доме, следует из опубликованного на канале Mash видео.