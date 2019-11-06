Беречь загородные дома зимой нужно от пожаров, краж и прорывов трубопровода.

Самыми распространенными угрозами для дачных поселков в зимнее время являются пожары, кражи и замерзание жидкости в инженерных системах, сообщили в "Сбербанк страхование"."Среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородным имуществом, первое месте по частоте и масштабам причиняемого вреда занимают пожары", - отмечают эксперты. Средняя выплата по этой причине составляет около 400 тыс рублей.Далее идут кражи и противоправные действия третьих лиц. С отъездом хозяев существенно повышаются риски проникновения в дома посторонних. Среди наиболее распространенных случаев – взлом дверей, бой стекол, поломка мебели, кража имущества. Средняя страховая сумма по таким случаям составляет около 200 тыс рублей.Еще один риск, вероятность которого существенно возрастает с наступлением холодов - замерзание жидкости в инженерных системах. Итогом может стать разрыв труб и порча имущества.