Гражданин Эстонии попытался вывезти около 300 незадекларированных книг из России. Правонарушителя задержали таможенники, сообщает
В багажнике мужчины были обнаружены детективы Дарьи ..
Гражданин Эстонии попытался вывезти около 300 незадекларированных книг из России. Правонарушителя задержали таможенники, сообщает
В багажнике мужчины были обнаружены детективы Дарьи Донцовой, книги по философии, учебники и пособие для любителей вязания крючком. При допросе задержанный настаивал, что перевозит товары для личного пользования. Сотрудники Кингисеппской таможни посчитали его рассказ неубедительным и назначили товароведческую экспертизу, передает телеканал "".