Гражданин Эстонии попытался вывезти около 300 незадекларированных книг из России. Правонарушителя задержали таможенники, сообщает В багажнике мужчины были обнаружены детективы Дарьи ..

Гражданин Эстонии попытался вывезти около 300 незадекларированных книг из России. Правонарушителя задержали таможенники, сообщаетВ багажнике мужчины были обнаружены детективы Дарьи Донцовой, книги по философии, учебники и пособие для любителей вязания крючком. При допросе задержанный настаивал, что перевозит товары для личного пользования. Сотрудники Кингисеппской таможни посчитали его рассказ неубедительным и назначили товароведческую экспертизу, передает телеканал "".