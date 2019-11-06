Житель телестройки Федор Стрелков стал объектом для насмешек. Участник шоу Дом-2 забыл, как зовут девушку, которой признавался в чувствах.

Житель телестройки Федор Стрелков стал объектом для насмешек. Участник шоу "Дом-2" забыл, какзовут девушку, которой признавался в чувствах.В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. Наопубликованных кадрах участник реалити-шоу "Дом-2" Федор Стрелков, сидя на лобном месте,рассказывает, какие сильные эмоции у него вызывает Екатерина."Этот момент, он воодушевляети будоражит… Знаешь, когда центрифугу чувствуешь внутри настолько, что, когдаты смотришь на нее… ты растворяешься просто. И я рад, что вы привели Настю сюда...ой, Настю... Катю", – сказала Стрелков.Слова Федора спровоцироваливзрыв хохота. Присутствующие надорвали животы, потешаясь над участником шоу "Дом-2".Ведущий телестройки Влад Кадони предложил Екатерина носить бейдж с именем,чтобы пылкий влюбленный не путался.Отметим, что некоторыепоклонники " пришли к выводу, что Федор Стрелков все еще влюблен вбывшую девушку Анастасию Стецевят. Якобы житель телестройки описывал своичувства к экс-зазнобе."Это фиаско (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вотлоханулся так лоханулся 😂😂😂😂", "Федя иди домой тошнотик 👎🤦‍♂️", "Разволновался😁", "Специальноведь имя перепутал🤦‍♂️", "Да не будет он и с ней.. этотЧебурашка сам не знает что хочет. сам не на на что негоден но зато строит изсебя короля🤮🤮🤮", "Неделю,вторую посюсюкает и бросит", "Федя ну зачем себя обманывать. НравитсяНастя, так будь с ней. В чем дело не понимаю, зачем усложнять. Ведь у тебяглаза горят, когда смотришь на нее", – писали фанаты шоу .