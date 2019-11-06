Житель телестройки Федор Стрелков стал объектом для насмешек. Участник шоу Дом-2 забыл, как
зовут девушку, которой признавался в чувствах.
Житель телестройки Федор Стрелков стал объектом для насмешек. Участник шоу "Дом-2" забыл, как
зовут девушку, которой признавался в чувствах.
В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. На
опубликованных кадрах участник реалити-шоу "Дом-2" Федор Стрелков, сидя на лобном месте,
рассказывает, какие сильные эмоции у него вызывает Екатерина.
"Этот момент, он воодушевляет
и будоражит… Знаешь, когда центрифугу чувствуешь внутри настолько, что, когда
ты смотришь на нее… ты растворяешься просто. И я рад, что вы привели Настю сюда...
ой, Настю... Катю", – сказала Стрелков.
Слова Федора спровоцировали
взрыв хохота. Присутствующие надорвали животы, потешаясь над участником шоу "Дом-2".
Ведущий телестройки Влад Кадони предложил Екатерина носить бейдж с именем,
чтобы пылкий влюбленный не путался.
Отметим, что некоторые
поклонники " пришли к выводу, что Федор Стрелков все еще влюблен в
бывшую девушку Анастасию Стецевят. Якобы житель телестройки описывал свои
чувства к экс-зазнобе.
"Это фиаско (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот
лоханулся так лоханулся 😂😂😂😂", "Федя иди домой тошнотик 👎🤦♂️", "Разволновался😁", "Специально
ведь имя перепутал🤦♂️", "Да не будет он и с ней.. этот
Чебурашка сам не знает что хочет. сам не на на что негоден но зато строит из
себя короля🤮🤮🤮", "Неделю,
вторую посюсюкает и бросит", "Федя ну зачем себя обманывать. Нравится
Настя, так будь с ней. В чем дело не понимаю, зачем усложнять. Ведь у тебя
глаза горят, когда смотришь на нее", – писали фанаты шоу .