Местные жители фиктивно ставили на миграционный учет граждан соседних государств.

Участковыми уполномоченным полиции ОМВД России по Петушинскому району при проведении оперативно-профилактических мероприятий выявлены очередные факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что летом текущего года 57-летний житель города Петушки направил в территориальный отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии гражданина ближнего зарубежья с указанием места его проживания в своей квартире. Фигурант не имел намерения предоставлять жилое помещение для проживания иностранному гражданину и достоверно знал, что он не будет проживать по данному адресу.В аналогичном противоправном деянии подозревается 41-летняя жительница поселка Вольгинский, которая в сентябре текущего года таким же образом поставила на миграционный учет иностранного гражданина по месту своего жительства.Подобный факт выявлен сотрудниками полиции в Собинском районе, 24-летний житель которого направил в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранца.В отношении подозреваемых дознавателями ОМВД России по Петушинскому району и ОМВД России по Собинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).По обвинению в аналогичном преступлении перед судом предстанет 59-летний житель Гороховецкого района, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет двух иностранных граждан.