Как стало известно, родители пытались отговорить 17-летнего сына от чрезмерных игр, но он их не слушал. В итоге они даже еду приносили ему в комнату. По данным , в один из дней отец геймера ..

Как стало известно, родители пытались отговорить 17-летнего сына от чрезмерных игр, но он их не слушал. В итоге они даже еду приносили ему в комнату.По данным , в один из дней отец геймера обнаружил его на полу и попытался оказать первую помощь, но к тому моменту подросток был уже мертв. Позже врачи сообщили, что молодой человек скончался от инсульта.Папа погибшего юноши надеется, что гибель его сына станет уроком для всех любителей компьютерных игр.,