Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Рассматривать его будут присяжные в столичном Солнцевском суде, рассказал адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.

Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. Рассматривать его будут присяжные в столичном Солнцевском суде, рассказал агентству ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.Сообщается, что дело насчитывает 60 томов. Причем большая часть документов на испанском языке без перевода на русский.Напомним, в 2018 году стало известно о совместной операции российских и аргентинских силовиков, которые перехватили партию кокаина общим весом 362 килограмма. Наркотик принадлежал сотруднику посольства РФ в Аргентине Али Абянову.Всего по этому делу были арестованы три человека в России и два в Аргентине. А предполагаемый организатор Андрей Ковальчук был обнаружен и задержан в Германии. Никто из подозреваемых своей вины не признал.