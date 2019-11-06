Министр энергетики России Александр Новак в среду, 6 ноября, выступил перед депутатами Госдумы в рамках правительственного часа. Чиновник рассказал о достижениях отрасли, перспективах модернизации электроэнергетики, импортозамещении и затронул другие важные вопросы.

Министр энергетики России Александр Новак в среду, 6 ноября, выступил перед депутатами Госдумы в рамках правительственного часа. Чиновник рассказал о достижениях отрасли, перспективах модернизации электроэнергетики, импортозамещении и затронул другие важные вопросы.Открывая правительственный час, спикер Госдумы ВячеславВолодин отметил внимательность и педантичность министра. Александр Новак, всвою очередь, напомнил, что с начала текущего года депутаты приняли 20федеральных законов за авторством Минэнерго. Пять документов находятся нарассмотрении, уточнил чиновник. Он поблагодарил нижнюю палату за плодотворноесотрудничество.По его словам, за семь лет потребление электроэнергии встране выросло на 6%. Совершенствование законодательства позволит привлечь вотрасль дополнительные инвестиции, уверен министр. Уже сейчас шесть триллионоврублей инвестиций помогли увеличить резервы отрасли, сделать ее стабильнее.Принятые Думой изменения в законодательство позволилиповысить собираемость платежей до 99%, отметил Новак. Электроэнергетическаясистема надежда и способна удовлетворить потребности как старых, так и новыхпотребителей, подчеркнул министр.При этом отечественная энергетика одна из самых экологичныхв мире, отметил глава ведомства. Доля энергии, выработанной изэкологически чистых источников, составляет около 85%, а к 2035 году повыситсядо 95%, уточнил он.Для дальнейшего развития отрасли нужно менять регуляторнуюбазу, уверен Новак. Один из актуальных вопросов – создание условий дляперекрестного субсидирования. "Считаю необходимым обеспечить долгосрочность инеизменность тарифов в электросетевом комплексе", – сказал министр.Позитивные тенденции в отрасли отметил и аудитор Счетнойпалаты Алексей Каульбарс. Вместе с тем он указал на ряд недостатков, мешающихразвитию отрасли.У потребителей электроэнергии по-прежнему нет экономическогостимула к перераспределению свободных мощностей, также отсутствует единый длявсех сетевых компаний открытый интернет-портал с информацией о технологическомприсоединении, перечислил аудитор. Кроме того, не достигнуты некоторые целевые показали по развитиюотрасли, отметил он.Напомним, на прошлом правительственном часе перед депутатамивице-премьер Виталий Мутко. Он рассказал парламентариям о реализациинационального проекта "Жилье и городская среда".