Президент Владимир Путин встречался с главой студенческих отрядов России Михаилом Киселевым и дал ему несколько позитивных наставлений. Кроме того, российский лидер не удержался о ..

Президент Владимир Путин встречался с главой студенческих отрядов России Михаилом Киселевым и дал ему несколько позитивных наставлений. Кроме того, российский лидер не удержался о шутки.Увидев большое количество значков на форме Киселева, Путин не смог не отметить этот факт, сравнив его с Леонидом Брежневым. Глава студотрядов быстро ответил, что по количеству наград все же до экс-генсека ЦК КПСС не дотягивает. Другой участник встречи не удержался от шутки, что Киселев целуется также, как Брежнев, передает ."Но тут главное, чтобы знал, с кем целоваться", – тут же добавил Путин.Михаил сразу же ответил, что целует только жену и своего сына на ночь.