Российская сторона готовит жалобу в Европейский суд по правам человека по личной просьбе жителя ДНР Владимира Цемаха.

Российская сторона готовит жалобу в Европейский суд по правам человека по личной просьбе жителя ДНР Владимира Цемаха.Как передает телеканал "Россия 24", его интересы в ЕСПЧ будет защищать российский адвокат Анатолий Кучерена.58-летний Цемах участвовал в составе ограниченного контингента советских войск в боевых действиях в Афганистане, где воевал в экипаже самоходной зенитной установки ЗСУ-23-4.В 2014 году с начала вооруженного конфликта Донецка с Киевом, командовал расчетом ЗУ-23-2, был командиром отдельной роты ПВО в городе Снежное, где по версии голландского и украинского следствия 17 июня 2014 года потерпел катастрофу малазийский Boeing 777, на борту которого находились 283 пассажира и 15 членов экипажа – все они погибли.В июне 2019 года Цемах был объявлен Нидерландами одним из подозреваемых по делу о крушении и в тот же месяц был похищен с территории Донецкой народной республики украинскими спецслужбами, после чего доставлен в Киев. Руководство ДНР расценило этот шаг, как намерение Украины сфальсифицировать обстоятельства расследования крушения малазийского Boeing 777.В сентябре 2019 года Цемах был освобожден Киевом в рамках договоренности между Россией и Украиной по обмену удерживаемыми лицами, несмотря на недовольство нидерландской прокуратуры.