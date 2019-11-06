Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об утверждении нового государственного гимна России, который был предложен депутатами от ЛДПР. Они предлагали вернуть имперский гимн Боже, Царя храни!

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об утверждении нового государственного гимна России, который был предложен депутатами от ЛДПР.Ранее Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин предложили утвердить в качестве нового государственного гимна "Боже, Царя храни!"В своем пояснении к законопроекту депутаты отмечали, что "торжественная строфа утверждает величественность нашего Отечества и выражает патриотически настроенный национальный дух, стремящийся к новым победам".Кроме того, авторы законопроекта считают: несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский "являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", сообщает Агентство городских новостей "Москва".Депутаты также отмечали, что утверждение нового государственного гимна позволит "достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды".