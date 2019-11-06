Нью-Джерси Дэвилз добился победы с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Виннипег Джетс. Дьяволы победили в серии послематчевых буллитов. Итоговый счет встречи 2:1.

"Нью-Джерси Дэвилз" добился победы с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Виннипег Джетс". "Дьяволы" победили в серии послематчевых буллитов. Итоговый счет встречи 2:1.Основное время матча завершилось ничьей 1:1 после голов Нико Хишира у "Нью-Джерси" и Эндрю Коппа – у "Виннипега". В овертайме команды также не забили, и выявляли победителя уже в серии буллитов. В ней точнее оказались "дьяволы" (2:0), а победный бросок принадлежит россиянину Никите Гусеву."Нью-Джерси" после победы над "Джетс" набрал 12 очков и располагается на 13-й строчке Восточной конференции. "Виннипег" с 17-ю баллами занимает 10-е место на Западе.