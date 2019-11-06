33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, тщательно следит за весом. Между тем эксперты считают, что вокалистке надо поправиться.

33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная подпсевдонимом Глюкоза, тщательно следит за весом. Между тем эксперты считают, чтовокалистке надо поправиться.Сейчас Наталья отдыхает в ОАЭ. Знаменитость с удовольствиемделится с поклонниками в "Инстаграм" снимками с пляжа, на которых демонстрируетфигуру в купальнике.Некоторым фанатам кажется, что артистка в борьбе за стройностьперестаралась. Мол, певица Глюкоза стала "очень тоненькой". О том, что узнаменитости, скорее всего, недостаточный индекс массы тела говорит испециалист."На фото заметно ключицы выпирают, ребра видны, грудинавыпирает, и, по большому счету, она молодец, еще ракурс удачно подобрала. Но впринципе, это уже грань – ближе к анорексии. Потому что индекс массы тела у неесейчас ниже необходимого. Скорее всего, скоро мы ее увидим совсем в другойформе, потому что она будет набирать вес", – говорит диетолог Елена Соломатина.5 Ноя 2019 в 11:33 PSTЭксперт отмечает, что похудела слишком сильно,из-за этого страдает не только внешний вид звезды – в зоне риска мышцы и внутренниеорганы. "Онамолодец, что занимается спортом, но видно, что идет распад мышечной ткани,а это уже опасная история", – цитирует Соломатину .В то же время медикотмечает, что еще молода, поэтому восстановить здоровье ей трудане составит. Но если такие эксперименты над организмом проводить после 40лет, то можно нарваться на большие неприятности.