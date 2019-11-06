33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под
псевдонимом Глюкоза, тщательно следит за весом. Между тем эксперты считают, что
вокалистке надо поправиться.
33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под
псевдонимом Глюкоза, тщательно следит за весом. Между тем эксперты считают, что
вокалистке надо поправиться.
Сейчас Наталья отдыхает в ОАЭ. Знаменитость с удовольствием
делится с поклонниками в "Инстаграм" снимками с пляжа, на которых демонстрирует
фигуру в купальнике.
Некоторым фанатам кажется, что артистка в борьбе за стройность
перестаралась. Мол, певица Глюкоза стала "очень тоненькой". О том, что у
знаменитости, скорее всего, недостаточный индекс массы тела говорит и
специалист.
"На фото заметно ключицы выпирают, ребра видны, грудина
выпирает, и, по большому счету, она молодец, еще ракурс удачно подобрала. Но в
принципе, это уже грань – ближе к анорексии. Потому что индекс массы тела у нее
сейчас ниже необходимого. Скорее всего, скоро мы ее увидим совсем в другой
форме, потому что она будет набирать вес", – говорит диетолог Елена Соломатина.
5 Ноя 2019 в 11:33 PST
Эксперт отмечает, что похудела слишком сильно,
из-за этого страдает не только внешний вид звезды – в зоне риска мышцы и внутренние
органы. "Она
молодец, что занимается спортом, но видно, что идет распад мышечной ткани,
а это уже опасная история", – цитирует Соломатину .
В то же время медик
отмечает, что еще молода, поэтому восстановить здоровье ей труда
не составит. Но если такие эксперименты над организмом проводить после 40
лет, то можно нарваться на большие неприятности.