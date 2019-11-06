Заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов ушел в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил его от должности. Логинов считался куратором мусорной реформы.

Заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов ушел в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил его от должности.Логинов считался куратором мусорной реформы. В ноябре прошлого года он стал замминистра с обязанностями по контролю над работой департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Также он координировал департамент госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.Как уточняет "Интерфакс", кандидат на пост Логинова уже представлен кабинету министров. Однако в Минприроды не стали называть его фамилию.Мусорная реформа началась в большинстве регионов России в январе 2019 года. Ее цель — решить проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшить экологическую обстановку в стране. Она предполагает изменение системы сбора и переработки отходов, а также создание единых региональных операторов по работе с мусором. Однако в июне в министерстве заявили, что в десяти регионах страны "мусорная реформа" идет не надлежащим образом.