СМИ сообщили о том, что в Санкт-Петербурге умер профессор и музыкальный педагог Александр Михайлов. В 2012 году стал педагогом Летней киноакадемии Никиты Михалкова.

СМИ сообщили о том, чтов Санкт-Петербурге умер профессор и музыкальный педагог Александр Михайлов.В 2012 году стал педагогом Летней киноакадемии Никиты Михалкова.Однако, сам актер смог пообщаться (не с медиумами, нет) с представителями телеграмм-канала "Подъем" и сообщить им о том, что новости о его кончине преждевременны, и что с ним все в порядке. В настоящий момент профессор едет в Санкт-Петербург."Что за информация?! Бред какой-то. Хоронят, никак не похоронят. Я в поезде на "Сапсане" еду в Питер спокойненько", – приводятся в сообщении слова Михайлова.Актер запомнился по своим ролям в фильмах "Любовь и голуби", "Приезжая", "Одиноким предоставляется общежитие" и "Мужики!".