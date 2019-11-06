Восточная красавица Жасмин – одна из самых красивых певиц на российской эстраде. Утонченная, яркая, харизматичная – мужчины таких любят. И с удовольствием рассматривают свежий снимок артистки в социальных сетях.

Восточная красавица Жасмин – одна из самых красивых певиц на российской эстраде. Утонченная, яркая, харизматичная – мужчины таких любят. И с удовольствием рассматривают свежий снимок артистки в социальных сетях.Судя по этой публикации, звезда сейчас находится далеко от промозглой Москвы. Видимо, где-то в Эмиратах. Жасмин, конечно, надо отдохнуть, ведь впереди горячий декабрь, когда и новогодние съемки, и корпоративы, и подготовка к Новому году.Под южным солнцем Жасмин, кажется, еще более похорошела, загорела, посвежела. Для эффектного кадра она оголилась, демонстрируя сексуальные ноги. Изменилась у нее и прическа – появились кокетливые кудряшки, которые добавляют моложавости 42-летней исполнительнице.Своей красотой она обязана хорошим южным генам – Жасмин родилась в Дербенте в семье горских евреев. И с детства была очень эффектной – мальчики на нее засматривались. А сегодня она она и вовсе является объектом вожделения для многих мужчин, и супруг ее часто ревнует.5 Ноя 2019 в 11:45 PST"До того, как стать моим мужем, Илан меня терроризировал, – ранее в интервью "Дни.ру" Жасмин. – Поставил жесткий ультиматум. Сказал, что я только его и что не хочет, чтобы я работала. А потом долго не мог понять, почему у меня так много поклонников, почему мне дарят подарки, букеты. Для него было дико: как можно принимать цветы от посторонних мужчин?! Он меня отчитывал постоянно за это, я даже старалась не приносить цветы домой".Многочисленные поклонники пришли в восторг от свежего фото артистки. "Какая она волосатая – мне бы такую шикарную шевелюру!", "Вау, кудряшка, как тебе сексуально, красавица!", "Восхитительно выглядите. Так держать", – рассыпаются в лестных комментариях фанаты.