Капкан обнаружила в Нахабино местная жительница. По ее словам, лапа слишком большая для лисы и мелкой живности, и скорее всего пострадала именно собака. Как сказала член Московской ..

Капкан обнаружила в Нахабино местная жительница. По ее словам, лапа слишком большая для лисы и мелкой живности, и скорее всего пострадала именно собака.Как сказалачлен Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй, установившему эту ловушку может грозить наказание. Капканы в местах общественного пользования запрещено устанавливать законом. Юрист также призвала нашедших подобные капканы людей сообщать об этом незамедлительно специалистам.