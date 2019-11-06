Ольга Казаченко подверглась жесткой критике после того, как стало известно о ее романе со Степаном Джигарханяном. Влюбленный мужчина даже предложил ей переехать с ним в США.

Ольга Казаченко подверглась жесткой критике после того, как стало известно о ее романе со Степаном Джигарханяном. Влюбленный мужчина даже предложил ей переехать с ним в США.Недавно в студии шоу "Пусть говорят" появилась женщина по имени Марина и сообщила о своей любовной связи со Степаном Джигарханяном. Правда, была она много лет назад. Тем не менее, такие откровения негативно сказались на моральном состоянии Ольги Казаченко. "Меня травят тетками, которые рассказывают какую-то чушь. Они унижают меня, лезут в наши отношения со Степой"№, – пожаловалась Оля.4 Сен 2019 в 8:57 PDTМатериал дополняется