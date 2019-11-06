Власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили кипрские золотые паспорта в качестве обмена на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщил министр внутренних дел государства Константиноса Петридиса.

Власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили кипрские "золотые паспорта" в качестве обмена на инвестиции в экономику страны. Об этом сообщает Cyprus Mail, ссылаясь на слова министра внутренних дел государства Константиноса Петридиса.По словам политика, соответствующее решение принял кабинет министров. При этом Петридис не раскрыл национальности и личности 26 лиц, чье гражданство будет аннулировано.По данным издания Alphanews.live, "золотых паспортов" лишатся девять граждан России, два кенийца, пять китайцев, один малайзиец, иранец и восемь камбоджийцев.Правило "золотых" виз и паспортов существует в целом ряде стран ЕС. В результате реализации такого проекта государства ЕС получили за последнее десятилетие в виде прямых инвестиций около 25 миллиардов евро.