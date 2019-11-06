Царствующая королева Великобритании Елизавета II решила отказаться от одежды и аксессуаров с натуральным мехом. Некоторые наряды из ее гардероба уже перешиты.

Царствующая королева Великобритании Елизавета II решила отказаться от одежды и аксессуаров с натуральным мехом. Некоторые наряды из ее гардероба уже перешиты.Об этом рассказала личный костюмер королевы Анджела Келли в своей книге "Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф". По ее словам, Елизавета II не откажется от своего решения даже в холодную погоду и вместо натурального будет использовать искусственный мех.В Букингемском дворце при этом отметили, что королева продолжить носить наряды, которые были приобретены или созданы для нее ранее. Натуральный мех не будет использоваться для пошивов новой одежды.Некоторые королевские наряды уже претерпели изменения. Например, пальто с мехом норки, которое Елизавета II надевала во время визита в Словакию в 2008 году, уже перешито и в нем применен искусственный мех.Ранее королева Британии неоднократно подвергалась критике за то, что продолжала носить меха убитых животных в тот момент, когда от его использования отказывались многие именитые модные дома, сообщает BBC. Елизавета II часто делала выбор в пользу одежды с натуральным мехом. В 1950-х и начале 1960-х она даже появлялась на публике в пальто из шкуры леопарда.К слову, герцогиня Кембриджская не отказывается от одежды с натуральным мехом, при этом она носит только то, что имеет этичное происхождение. Например, животное умерло естественной смертью, а впоследствии его шкура или мех были использованы для изготовления вещи или аксессуара. Один из таких приборов в гардеробе герцогини — коричневая шапка из альпаки.