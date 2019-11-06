Актер Иван Иванович Краско долгие годы скрывал, что, помимо пятерых рожденных
в браке детей, у него есть незаконнорожденная дочь Марина. В студии программы Прямой
эфир на телеканале Россия 1 знаменитость впервые за много лет увидела наследницу.
Актер Иван Иванович Краско долгие годы скрывал, что, помимо пятерых рожденных
в браке детей, у него есть незаконнорожденная дочь Марина. В студии программы "Прямой
эфир" на телеканале "Россия 1" знаменитость впервые за много лет увидела наследницу.
Марина Янц-Краско живет в Калифорнии. Дочь артиста уехала в
США по программе студенческого обмена, там и осталась. Муж
наследницы знаменитости имеет свой бизнес по продажам корма для животных. Пара
не бедствует – имеет загородный дом, бассейн и даже раритетный кадиллак.
Не так давно Иван Иванович отпраздновал свой 89-й день
рождения. Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов решил сделать артисту
подарок: помирить его с незаконнорожденной дочерью. Конфликт артиста и наследницы
произошел несколько лет назад.
"Папа писал автобиографию. В главе про детей он даже не
упомянул мое имя. Из-за этого у меня зародилась серьезная обида на него. Я
перестала с ним общаться. Отец тоже не искал со мной встреч",
– рассказала Марина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".
Сейчас Янц-Краско готова простить родителю былые обиды: артист
публично попросил прощения за автобиографию, которая ее так ранила. Иван
Иванович признал неправоту.
"У меня очень интересная жизнь, я считаю. Потому что у моей
мамы я одна, а у папы я одна из многих. И, конечно, хотелось, чтобы твое 90-летие
мы отпраздновали в полном составе. Со всеми твоими детьми, некоторых из которых
я не знаю, к сожалению", – сказала Марина в эфире ток-шоу.
Отметим, что у Ивана Краско есть еще одна дочь Галина. Первенцу
артиста сейчас 62 года. Женщина видеть родителя не хочет. Со слов
актера, она даже поменяла отчество.
4 Июл 2019 в 7:37 PDT
Вместе со съемочной группой Иван Иванович
отправился в деревню, где живет Галина. Артист хотел помириться с
наследницей.
Знаменитость ожидал холодный прием. Актер получил от ворот
поворот. Галина к отцу выходить отказалось.
"В детстве он бросил их и ушел к другой женщине. Она его не
знает. Она с ним не росла. Залетный. Прилетит и улетит", – заступился за
женщину кто-то из ее родственников.
Уже в студии программы Краско попытался
оправдаться. "Ушел я из этой семьи, потому что мне было заявлено: "Или мы или
театр". Я не мог пожертвовать тем, что я чувствовал целью своей жизни", – заявил
артист, но после отметил, что надеется наладить общение с Галиной к своему 90-летию
.