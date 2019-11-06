Актер Иван Иванович Краско долгие годы скрывал, что, помимо пятерых рожденных в браке детей, у него есть незаконнорожденная дочь Марина. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 знаменитость впервые за много лет увидела наследницу.

Актер Иван Иванович Краско долгие годы скрывал, что, помимо пятерых рожденныхв браке детей, у него есть незаконнорожденная дочь Марина. В студии программы "Прямойэфир" на телеканале "Россия 1" знаменитость впервые за много лет увидела наследницу.Марина Янц-Краско живет в Калифорнии. Дочь артиста уехала вСША по программе студенческого обмена, там и осталась. Мужнаследницы знаменитости имеет свой бизнес по продажам корма для животных. Паране бедствует – имеет загородный дом, бассейн и даже раритетный кадиллак.Не так давно Иван Иванович отпраздновал свой 89-й деньрождения. Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов решил сделать артиступодарок: помирить его с незаконнорожденной дочерью. Конфликт артиста и наследницыпроизошел несколько лет назад."Папа писал автобиографию. В главе про детей он даже неупомянул мое имя. Из-за этого у меня зародилась серьезная обида на него. Яперестала с ним общаться. Отец тоже не искал со мной встреч",– рассказала Марина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".Сейчас Янц-Краско готова простить родителю былые обиды: артистпублично попросил прощения за автобиографию, которая ее так ранила. ИванИванович признал неправоту."У меня очень интересная жизнь, я считаю. Потому что у моеймамы я одна, а у папы я одна из многих. И, конечно, хотелось, чтобы твое 90-летиемы отпраздновали в полном составе. Со всеми твоими детьми, некоторых из которыхя не знаю, к сожалению", – сказала Марина в эфире ток-шоу.Отметим, что у Ивана Краско есть еще одна дочь Галина. Первенцуартиста сейчас 62 года. Женщина видеть родителя не хочет. Со словактера, она даже поменяла отчество.4 Июл 2019 в 7:37 PDTВместе со съемочной группой Иван Ивановичотправился в деревню, где живет Галина. Артист хотел помириться снаследницей.Знаменитость ожидал холодный прием. Актер получил от воротповорот. Галина к отцу выходить отказалось."В детстве он бросил их и ушел к другой женщине. Она его незнает. Она с ним не росла. Залетный. Прилетит и улетит", – заступился заженщину кто-то из ее родственников.Уже в студии программы Краско попыталсяоправдаться. "Ушел я из этой семьи, потому что мне было заявлено: "Или мы илитеатр". Я не мог пожертвовать тем, что я чувствовал целью своей жизни", – заявилартист, но после отметил, что надеется наладить общение с Галиной к своему 90-летию