В Краснодаре на улице Котлярова нетрезвый мужчина признался в поджоге и был поколочен эвакуированными на время пожара жильцами. Очевидец снял инцидент на видео.

В Краснодаре нетрезвый мужчина признался в поджоге и был поколочен эвакуированными на время пожара жильцами."Это я поджег!" — кричал он, бегая по двору жилого дома на улице Котлярова в то время, как на втором этаже горела квартира.Прибывшие спасатели оперативно потушили огонь, распространившийся на площади около 40 квадратных метров, а затем спасли пьяного буяна от рук разъяренных жильцов, которые его задержали и колотили в ожидании полиции.Представитель УМВД РФ по городу Краснодар прокомментировал инцидент изданию "Югополис" и сообщил, что на место происшествия выезжал участковый, однако вероятный поджигатель скрылся от полицейского.